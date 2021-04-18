В Грузии представители оппозиции и правящей партии возвращаются за стол переговоров

Сегодня в представительстве ЕС в Грузии проходит встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции, сообщает «Спутник-Грузия».

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако тогда его предложения были отклонены.

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в одностороннем порядке 16 апреля публично подписала документ соглашения с оппозицией, предложенный спецпосланником президента Европейского совета.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос «красной линией», обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет «политзаключенными»: лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.