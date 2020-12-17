В Грузии позволили застрявшим в стране из-за COVID-19 иностранцам не уезжать до июля

Сроки легального пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли покинуть республику, продлены до 1 июля 2021 года. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление грузинского МИД.

Отмечается, что речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, которые легально находились на территории страны до 14 марта 2020 года и не могли уехать из-за ограничений, введенных из-за пандемии.

В заявлении указано, что присутствие этих лиц должно быть вызвано рядом факторов: если государство, гражданином которой является иностранец, входит в зону повышенного риска по распространению COVID-19, если пересечение границы ограничено соответствующим государством, если человек находится в больнице, на карантине или в режиме самоизоляции, если лицо не может покинуть Грузию из-за отмены рейсов.

По данным грузинского МИД, эти критерии могут стать основанием для выдачи иностранцу вида на жительство. Ранее срок легального пребывания иностранцев на территории Грузии действовал до 31 декабря.