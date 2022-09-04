В Грузии отменили запланированные осенью концерты российских артистов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Тбилисский «Дворец спорта», владельцами которого являются частные лица, объяснил это тем, что в здании необходимо провести ремонтные работы. Хотя местное агентство по продаже билетов, уже продавшее тысячи билетов на указанные концерты, убеждено, что причина политическая.

«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы… Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?», – сказано в письме организации, направленном Министерству Культуры Грузии.

Авторы письма убеждены, что за отмененными тремя концертами последуют многие другие, так как «в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».

Министерство культуры в ответ заявило, что непричастно к отмене концертов российских артистов и опровергло обвинения в том, что грузинские власти опасаются высказывать свою поддержку Украине.

«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства», – сказано в заявлении Министерства культуры Грузии от 3 сентября.

В Тбилиси также есть еще один, так называемый «Новый Дворец спорта», который находится в управлении Минкультуры. Как отмечают в ведомстве, к ним не поступал запрос о проведении концертов российских исполнителей в данном здании.

«Новый дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященном Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг Министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны», – заявили в министерстве. (Голос Америки)