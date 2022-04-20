В Грузии есть задержанный за изготовление поддельных документов и присвоение чужого имущества мошенническим путем.

Информацию об этом распространила следственная служба Министерства финансов Грузии.

Следствие установило, что этот человек представил в Национальное агентство по госреестру полученные у бакинского нотариуса поддельные доверенность и договор купли-продажи. На основании этих документов он зарегистрировал на свое имя в тбилисском пригороде Дигоми земельный участок площадью 991 кв.м. стоимостью 300 тыс.лари.

Земельный участок был во владении гражданина другой страны. В настоящее время на имущество наложен арест.

Следственная служба продолжает следственные мероприятия по выявлению других возможных причастных к преступлению.

Следствие ведется по статье мошенничество. За это преступление предусмотрено от 6 до 9 лет лишения свободы.