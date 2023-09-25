25 сентября после церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван были подписаны азербайджано-турецкие документы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Протокол о намерениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой по проекту железной дороги Карс-Нахчыван».

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики» подписали председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики Анар Гулиев и министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Мехмет Озхасеки.

«Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики в области передачи электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике и Турецкой Республике» подписали министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар.