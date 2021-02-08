В Грузии начали расследование в связи с помолвкой 11-летней азербайджанки

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование в связи с распространенным в социальных сетях видео о помолвке 11-летней азербайджанской девочки в тбилисском селе Поничала (Соганлыг).

Об этом сообщает местное бюро АПА со ссылкой на МВД.

Отмечается, что расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей принуждение несовершеннолетнего к вступлению в брак.

«Главный отдел по делам несовершеннолетних Управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел оперативно отреагировало на публикацию соответствующего видео и начало расследование по пункту «а» части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей принуждение несовершеннолетнего к вступлению в брак. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления обстоятельств преступления, изложенных в опубликованном видеоматериале”, — говорится в сообщении.