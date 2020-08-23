В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты, 12 погибших

В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты, из-за чего погибли 12 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Еще трое пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Авария произошла в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо. На месте работают патрульная и криминальная полиция, спасатели и врачи,

«Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме», — сказали в ведомстве.

Пока не уточняется, сколько человек были в машине, и что послужило причиной аварии.

| 2020-08-23T21:36:09+04:00 23 августа 2020, 22:43|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss