В Греции за день зафиксировали 5449 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Ekathimerini в понедельник, 1 ноября.

Новые случаи выявлены на основе 82 593 проведенных тестов, что составляет 6,59%. При этом предыдущий максимум новых случаев был зафиксирован в субботу — 4696. За день от COVID-19 скончались 52 человека, общее число связанных с коронавирусом смертей увеличилось до 15 990.

В отделениях интенсивной терапии Греции находятся 430 больных коронавирусом.

«Мы еще не закончили с COVID. Пока есть невакцинированные люди, вирус находит подходящую почву для распространения. Мы скорбим о человеческих жертвах из-за невакцинации, и это не может и не должно продолжаться», — сказал пресс-секретарь правительства Яннис Ойконому.

По последним данным, около 60,5% греков вакцинированы против COVID -19, что меньше, чем в среднем по ЕС (64,7%). (korrespondent.net)