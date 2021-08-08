По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, за последние 10 дней в Греции сгорело более 56 тысяч гектаров. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает BBC News.

Страна переживает самую сильную жару за последние более чем 30 лет. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Власти предупредили, что риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, включая Афины и Крит.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что приоритетом правительства является «прежде всего защита человеческих жизней».

Десятки лесных пожаров вспыхнули за последние сутки на Эвии (втором по величине острове Греции) и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию. На Эвии более 2 тысяч человек были эвакуированы на пароме. Десять кораблей стоят в городе Пефки, на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей, сообщил агентству AP представитель береговой охраны.