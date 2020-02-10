В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов

Власти Греции называли уклонение от уплаты налогов, наряду с коррупцией и кумовством, одной из причин долгового кризиса, начавшегося в 2008 году. В 2010 году властям Греции были передан так называемый «список Лагард» с именами более 2 тысяч богатых греческих вкладчиков в швейцарском отделении банка HSBC. Список был передан занимавшей пост главы минфина Франции Кристин Лагард, а скандал вокруг него стал одним из крупнейших в Греции за последние годы, поскольку из списка исчезли имена родственников политиков.(РИА Новости)