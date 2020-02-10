В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов

Независимое управление государственных доходов (AADE) Греции в 2016-2019 годах обнаружило более 7,4 тысячи случаев уклонения от уплаты налогов на крупные суммы и невыплаты задолженности перед государством на общую сумму 12 миллиардов евро, сообщает газета «Нафтемпорики».
В частности, за четырехлетний период служба налоговой проверки выявила более 800 случаев уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 1,75 миллиарда евро. Все данные были переданы в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности, пишет издание.
Кроме того, за тот же период AADE направили в Управление по борьбе с отмыванием денег более 6,4 тысячи заявлений о дополнительном расследовании возможности отмывания «черных» денег в крупных размерах. Эти доклады касались неуплаты долгов государству на общую сумму 10,4 миллиарда евро. Помимо этого, в период 2016–2019 годов были направлены компетентным органам данные более 4150 налогоплательщиков, обвиняемых в отмывании денег, добавляет газета.