В Госдуме России оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ

Решение Украины ввести санкции против научных и культурных учреждений РФ — это «русофобия на грани бескультурья». Об этом заявил в Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил список организаций под украинскими санкциями. В перечне оказались Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Московский государственный университет, Русское географическое общество, ряд других научных учреждений и организаций.

Леонид Слуцкий, оценивая в соцсетях это решение, заявил, что ему «жаль братскую Украину».

— Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе, — констатировал он.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он напомнил, что в Киеве сначала «отреклись от Великой Победы, а теперь от Великой Культуры». Парламентарий иронично заметил, что украинскому руководству «пора начать еще сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным»(rg.ru).