Соединенные Штаты не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против «Северного потока —2», несмотря на подписание соглашения с Германией, которое призвано урегулировать разногласия по этому вопросу. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, когда нынешняя администрация пришла к власти, строительство «Северного потока — 2» уже было завершено на 90%.

«И мы, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, пришли к выводу о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода», — отметил Прайс.

Представитель Госдепа заверил, что между Вашингтоном и Берлином нет никаких тайных договоренностей о том, что США могут прекратить использование односторонних санкций против участников проекта российского газопровода.