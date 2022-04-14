Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, в том числе через Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

6 апреля в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля прошли переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча длилась четыре часа, по ее итогам Алиев и Пашинян поручили главам МИД своих стран начать подготовку к переговорам по мирному договору.

«Мы приветствовали… встречу премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ… Мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. И госсекретарь [Энтони Блинкен] подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками», — сказал Прайс.