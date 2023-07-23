Государственный секретарь США заявил, что украинская сторона получит истребители F-16, но поставки самолетов могут занять несколько месяцев. Об этом сообщает CNN.

По его словам, даже если бы подобное решение было бы принято завтра, то прошло бы несколько месяцев перед их использованием украинской стороной.

«Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время», — подчеркнул Блинкен.

По его мнению, украинская сторона получит американские истребители, но необходимо сфокусироваться на том, чтобы в момент доставки украинцы были должным образом подготовлены для использования истребителей.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта.