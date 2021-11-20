Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что «Талибан» должен заслужить легитимность путем борьбы с терроризмом, создания инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств.

Об этом, как передает ТАСС, он написал в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на письмо, направленное представителями радикального движения, в Конгресс США с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства.

«Мы продолжим ясную, откровенную дипломатию в отношении «Талибана». Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и труду», — написал Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

«Власти США в течение нескольких лет четко давали понять «Талибану», что если они будут стремиться к захвату власти военным путем, а не к урегулированию посредством переговоров <…>, то критически важная негуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом, <…> практически прекратится. Что и произошло», — подчеркнул он.

Уэст отметил, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. На эти цели Вашингтон выделил $474 млн в этом году.