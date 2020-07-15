В Гонконге по делу о протестах задержали зампредседателя Демократической партии

Полиция Гонконга задержала в среду заместителя председателя оппозиционной Демократической партии Ло Цзяньси по делу о его вовлеченности в прошлогодние антиправительственные протесты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Политик обвиняется в участии в незаконных собраниях, сопровождавшихся массовыми беспорядками, у здания Политехнического университета 18 ноября прошлого года. По данным радиостанции, после задержания Ло Цзяньси был отпущен под залог и должен явиться в суд в августе.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий.

Предполагается, что благодаря новому закону власти смогут пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района. За минувший год полиция задержала свыше 9 тыс. агрессивно настроенных протестующих, среди них было много студентов.