В Гонконге назвали любые санкции США против города «обоюдоострым мечом»

Любые санкции США в отношении Гонконга являются обоюдоострым мечом, они навредят интересам обеих сторон, говорится в заявлении правительства Гонконга.
Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, он уведомил конгресс о том, что Гонконг «больше не автономен от Китая», хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.
«Правительство специального административного района Гонконг решительно выступает против замечаний, содержащихся в так называемом докладе государственного департамента США по закону о политике США в отношении Гонконга», — говорится в заявлении.
В правительстве города отметили, что «статус «отдельной таможенной территории» Гонконга закреплен в Основном законе, и мы намерены и далее проводить политику свободной торговли, будучи отдельным членом ВТО, мы ожидаем справедливого отношения со стороны наших торговых партнеров».
«Угроза введения санкций для достижения цели вмешательства в политику других является нарушением международного права и международной практики. В практическом плане, в отношениях между Гонконгом и США любые санкции являются обоюдоострым мечом, который навредит не только интересам Гонконга, но и интересам США», — указали в правительстве.(РИА Новости)