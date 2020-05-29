В Гонконге назвали любые санкции США против города «обоюдоострым мечом»

Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, он уведомил конгресс о том, что Гонконг «больше не автономен от Китая», хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.