В главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) вывесили флаги Украины и провели мероприятие, посвященное культуре Украины. При этом студентам, выступившим за выставку с флагами России, пригрозили отчислением. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

«Пока наши военные проливают кровь на Донбассе, в главном корпусе РУДН прямо напротив поздравлений с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Связано это с проведением выставки „Землячество Украины“»,

Уточняется, что украинские флаги были размещены напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Как рассказали в студенческом совете РУДН, это было сделано в рамках акции традиционной выставки земляческих организаций вуза (Грузия, Молдавия, Черногория, Сербия, Кипр, Греция). В студсовете отметили, что мероприятие вызвало критику, однако студенты выступают против создания в вузе российского землячества, поскольку РФ «была и будет представлена повсеместно».