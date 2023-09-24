Азербайджанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев в рамках главного поединка турнира UFC Fight Night 228 в Энтерпрайзе (США) встречался с поляком Матеушом Гамротом и потерпел поражение.

Бой завершился победой Гамрота во втором раунде техническим нокаутом. Физиев нанес мощный удар ногой и получил травму, после чего не смог удержаться на ногах и упал, чем воспользовался его соперник.

Для представителя Азербайджана это поражение стало уже третьим в смешанных единоборствах. Ранее он уступил Магомеду Мустафаеву из России и американцу Джастину Гейджи. Всего в смешанных единоборствах он провел 15 поединков, 12 из которых завершились его победой.

До середины осени 2021 года Физиев проводил бои под флагом Кыргызстана, под флагом Азербайджана дебютировал в июле 2022 года. Он выступает в легком весе и занимает шестую строчку официального рейтинга UFC.

Для Гамрота эта победа стала 23 при 25 поединках в смешанных единоборствах. Он занимает седьмую строчку UFC в легком весе.