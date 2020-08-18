В Гессене главу PKK осудили на 2,5 года

Высший земельный суд в немецком городе Кобленце приговорил к двум с половиной годам заключения одного из руководителей запрещенной Курдской рабочей партии (КРП-PKK). Гражданин Турции, постоянно проживающий в федеральной земле Гессен, осужден за членство в террористической группировке за рубежом, заявил во вторник, 18 августа, председательствующий судья.

Судебная коллегия пришла к выводу, что 60-летний обвиняемый в 2018 году возглавил региональное отделение КРП, которое занимает гораздо большую территорию, чем земля Гессен. По данным следствия, осужденный организовывал пропагандистские кампании и сбор средств в пользу этой партии.

Сам подсудимый на процессе утверждал, что его действия в поддержку курдов были исключительно законными.

В Германии, прочих странах ЕС и США Курдская рабочая партия признана террористической организацией. (DW)