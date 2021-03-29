В Германии заявили о несостоявшемся видеозвонке Путина, Меркель и Макрона

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, дальнейшие детали не сообщаются, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал Зайберт.
| 2021-03-29T15:45:05+04:00 29 марта 2021, 17:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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