В Германии заявили о несостоявшемся видеозвонке Путина, Меркель и Макрона

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, дальнейшие детали не сообщаются, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал Зайберт.