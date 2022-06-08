Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии. Об этом в среду сообщила представитель института.

«Все случаи [заражения] в Германии, о которых известно RKI (Институт Роберта Коха — прим. ТАСС), связаны с мужчинами», — приводит ее слова агентство DPA. Во вторник RKI сообщал о 80 случаях заражения оспой обезьян по всей стране. Большая часть зарегистрированных случаев относится к столице ФРГ: по состоянию на вечер вторника управление здравоохранения Берлина отметило, что заразились 72 человека, 13 из которых находятся на лечении в больнице.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.