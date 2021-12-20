Правоохранительные органы ФРГ подтверждают задержание экс-главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе, в течение дня он предстанет перед судьей, который определит дальнейшие шаги. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший прокурор земли Бранденбург Александер Рот.

«Что касается вашего запроса в ведомство по уголовным делам, то прокуратура земли Бранденбург может подтвердить, что в рамках полицейского пограничного контроля при выезде 19 декабря около 13:00 (16:00 по бакинскому) был остановлен 41-летний гражданин Украины и Грузии. Поскольку проверка показала, что в отношении мужчины был выдан международный ордер на арест, сотрудники полиции взяли его под стражу», — сообщил Рот. «Как планируется, перед судьей он предстанет во второй половине дня понедельника», — уточнил он.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Грузии сообщила, что обратится к властям Германии с ходатайством об экстрадиции бывшего главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе. В ведомстве отметили, что Каландадзе обвиняется в пытках гражданина Грузии Эльберда Коберидзе.

Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2014 году Каландадзе вместе с единомышленниками отправился на Украину.