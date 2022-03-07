В свете военного конфликта в Украине относительное большинство опрошенных в Германии выступило за восстановление военного призыва — это следует из результатов социологического опроса, проведенного институтом Insa, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau в воскресенье, 6 марта.

Как уточняется в опубликованном материале, на вопрос, «выступаете ли вы за или против того, чтобы в Германии вновь была введена обязательная военная служба», 47 процентов респондентов ответили положительно. При этом отрицательно к такой мере относятся 34% опрошенных, еще 19% не могли дать точного ответа или отказались отвечать.

Всеобщая воинская повинность в ФРГ была отменена в 2011 году в бытность министром обороны Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга, просуществовав 55 лет. Призыв в бундесвер может быть возобновлен только в случае немедленной и непосредственной угрозы для безопасности страны.

После вторжения России в Украину некоторые представители находящегося в оппозиции консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), а также входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали к дебатам по поводу ее возвращения. (DW)