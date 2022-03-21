Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Брюсселе, что Евросоюз должен создать места для распределения беженцев из Украины, сообщает ТАСС.

«Я сегодня выступила с предложением создать гуманитарные хабы — специальные места в каждой стране, откуда мы можем распределять людей», — сказала она, добавив, что такая мера позволит ослабить нагрузку в государствах, расположенных на границе Евросоюза.

Также Бербок призвала создать «воздушный мост» между Украиной и остальным миром для более удобного распределения беженцев.

«Хочу выступить с настоянным призывом ко всем в Европе, к мировому сообществу и к нашим партнерам за океаном — нам нужна солидарность, нам нужны не только коридоры из Украины, но и воздушный мост», — отметила министр.

Она добавила, что потоки беженцев из Украины стали «самым крупным гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. В течение нескольких недель их количество может вырасти с 3 млн до 8-10 млн человек.