Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает АПА, публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети.

Встреча прошла в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума.

В ходе встречи министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.