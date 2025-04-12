Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как передает АПА, публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети.
Встреча прошла в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума.
В ходе встречи министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.