В Германии подвергли критике политику США в отношении Ирана

Глава МИД Германии Хайко Мас подверг критике политику «максимального давления» на Тегеран, которую проводит Вашингтон. «Угрожающие жесты и военные акции ничего не изменили» в поведении иранских властей, заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 19 января. «Мы не должны ожидать, будто вместе со сменой режима, спровоцированной извне, положение в Иране автоматически улучшится. В другом месте это уже закономерно пошло наперекосяк — например, в Ираке», — подчеркнул Мас.

По мнению министра, прекращение диалога с Тегераном не улучшит положение иранцев. Хайко Мас предлагает продолжить общение с Ираном и требовать соблюдения в стране прав человека. «В любом случае, одни лишь угрозы и обострение военных конфликтов тоже ничего не принесли. Мы хотим предотвратить масштабный пожар на Ближнем Востоке. ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации», — напомнил министр. (DW)