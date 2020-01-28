В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, пациент изолирован.
«Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
«Пациент находится, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, клинически в хорошем состоянии. Он изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее момент устанавливается круг общения пациента, находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах заболевания, правилах гигиены и способах передачи заболевания.(РИА Новости)