В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, пациент изолирован.
«Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
«Пациент находится, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, клинически в хорошем состоянии. Он изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее момент устанавливается круг общения пациента, находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах заболевания, правилах гигиены и способах передачи заболевания.(РИА Новости)
| 2020-01-28T10:24:53+00:00 28 января 2020, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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