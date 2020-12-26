В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в субботу таблоид BILD.

Прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, пишет таблоид.

Ранее в субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в «зоне риска» на предмет заражения.