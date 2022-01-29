Власти Германии не смогут быстро найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок. Информация об этом появилась на сайте издания Welt.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн. Он подчеркнул, что более 50 процентов импорта газа, 45 процентов импорта каменного угля, а также 34 процента импорта нефти приходится именно на Россию.

Специалист Института немецкой экономики в Кельне Хубертус Бардт также высказался, что в короткие сроки найти альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.

Ранее в январе эксперты CNN признали прекращение поставок газа из России катастрофой для Европы. По их мнению, доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика, а резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему (lenta.ru)