Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации о российской агрессивной войне в Украине. «Некоторые платформы в Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны. Этим пользуется и российское посольство», — цитирует в воскресенье, 1 мая, агентство AFP слова Фезер, сказанные в интервью газете Handelsblatt, которое будет опубликовано в понедельник.

Глава германского МВД предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры. Она напомнила, что правительство ФРГ уже выслало «40 предполагаемых дипломатов, которые предположительно связаны с российскими спецслужбами», отметив при этом, что в распоряжении имеются и «другие опции».

По словам Нэнси Фезер, российская пропаганда войны не должна иметь «никакого влияния на внутренний мир в нашей стране». Она отметила, что меры против подобных гибридных угроз уже принимались. Так, к примеру, Евросоюз позаботился о запрете вещания российского пропагандистского канала Russia Today. «Мы должны противопоставить факты ложным нарративам, лжи и дезинформации», — подчеркнула глава МВД ФРГ. (DW)