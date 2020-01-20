В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии

Вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Заключения, с которыми вчера согласились все участники конференции (в Берлине – ред.), открывают путь для плана спецпосланника ООН. Это было нашей главной задачей. Таким образом открывается дорога для политического урегулирования», — заявил он на брифинге в понедельник.
Зайберт добавил, что главной задачей стран-участниц конференции теперь становится сопровождение этого процесса, в том числе через механизм специальной международной комиссии по реализации решений конференции, в работе которой Германия намерена играть активную роль.