В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии

Вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Заключения, с которыми вчера согласились все участники конференции (в Берлине – ред.), открывают путь для плана спецпосланника ООН. Это было нашей главной задачей. Таким образом открывается дорога для политического урегулирования», — заявил он на брифинге в понедельник.
Зайберт добавил, что главной задачей стран-участниц конференции теперь становится сопровождение этого процесса, в том числе через механизм специальной международной комиссии по реализации решений конференции, в работе которой Германия намерена играть активную роль.
| 2020-01-20T16:03:01+00:00 20 января 2020, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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