В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии

«Вопрос превращения перемирия в постоянное прекращения огня должен быть адресован сторонам конфликта. Для этого создается комитет «5+5″. Это реальный результат вчерашнего дня, что обе стороны назвали своих представителей в этом комитете. Это значит, что это ответственность, в первую очередь, сторон конфликта», — добавил Зайберт.(РИА Новости)