Бундестаг (парламент Германии) обсудит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране к февралю 2022 года.

Как передает ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

«Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в Бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года», — сказала она. «Затем эта обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года», — сообщила Меркель. И.о. канцлера указала на то, что многие больницы в ФРГ из-за поступления пациентов с COVID-19 работают на пределе возможностей.

Кроме того, власти Германии договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов.

«Ситуация очень серьезная», — указала Меркель.

Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Согласно новым правилам, непривитым разрешат встречаться только в небольшой компании — максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей правило не распространяется.