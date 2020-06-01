В генпрокуратуре Азербайджана произошли кадровые изменения

В органах прокуратуры Азербайджана продолжается работа по комплектации работниками по профессиональным и нравственным качествам, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Соответствующими приказами генерального прокурора Кямрана Алиева помощник прокурора г. Баку по связям с общественностью Турал Асланов и прокурор Управления по контролю за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Бакинской городской прокуратуры Гасан Махмудов освобождены от занимаемых должностей, и назначены старшими прокурорами Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Прокурор Управления кадров генеральной прокуратуры Эльхан Новрузов также освобожден от занимаемой должности, и назначен на должность прокурора Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.