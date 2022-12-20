21 декабря в Гарадагском районе Баку пройдёт ярмарка-продажа, в которой будут участвовать дети с инвалидностью и особенностями развития, cообщили # организаторы.

Организатором ярмарки выступает Global Association of Business people in Azerbaijan (GABA) – net working организация, которая объединяет деловых людей Азербайджана.

В преддверии Нового года её директор Незрин Садыхова под эгидой GABA и при содействии и поддержке Исполнительной власти Гарадагского района гор. Баку и его главы Сулеймана Микаилова запускает очередной инклюзивный проект, в рамках которого дети с инвалидностью и особенностями развития представят изделия ручной работы, созданные ими самими. Здесь будут представлены рисунки и картины, вязаные изделия, деревянные поделки, вышивка и другие образцы их творчества.

В основе этого проекта, по словам Назрин ханым, лежит главный посыл, что даже если ребёнок в силу жёстких обстоятельств оказался в рамках некоторых ограничений, он никогда не перестанет мечтать.

«Дети не приемлют ограничений по здоровью. Это скорее социальная проблема общества. И в наших руках изменить стереотип восприятия таких детей. Нам надо ломать то, с какой точки зрения большинство из людей смотрит на них. Сегодня в мире идёт широчайшая работа в сфере инклюзии, потому в рамках GABA мы считаем своим долгом показать насколько талантливы эти дети, и насколько им важно чувствовать себя полноценными членами современного общества.

Настоящая ярмарка – это очередной шаг в этом направлении, и я уверена, что именно через такие мероприятия мы не только выполняем важные социальные задачи, но и сами учимся каким-то особенностям характера детей, который каждый день преодолевают недуги и не теряют веру в лучшее», — говорит она.

В рамках ярмарки дети с инвалидностью и особенностями развития смогут не только представить широкой публике свою творческую продукцию. Каждое из изделий может быть приобретено гостями ярмарки. Среди которых видные бизнесмены, известные люди, селебрити, государственные чиновники и депутаты Милли Меджлиса.

Надо отметить, что Назрин ханым Садыхова не впервые проводит подобные инклюзивные ярмарки-продажи. Они проводились в Тертерском и Ясамальском районах и были тепло приняты горожанами и поддержаны специально приглашёнными гостями. Получили широкое освещение в прессе. Каждое из мероприятий стало своеобразным связующим мостом между состоявшимися в определённых кругах людьми и необычными детьми, которые своими руками показывают свои устремления быть полезными своим семьям.

Особенностью этой ярмарки станет шоу-программа, номера для которой подготовили дети с инвалидностью и особенностями развития. Например, гостям будет представлен особый музыкальный номер, где слова Государственного гимна Азербайджана передаются языком жестов. Публика сможет услышать выступления девочки и мальчика, которые «видят» мир только через музыку, включающую в себя каждый звук, что присущ большому миру: первая выражает себя в пении, а второй играет на гармони.

Организаторы приглашают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной ярмарке и, приобретая изделия, в которые вкладываются чистые детские порывы творчества, подарить им ощущение праздника.