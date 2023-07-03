Международный офис по расследованию вторжения России в Украину откроется 3 июля в Гааге. Это станет первым шагом к трибуналу над руководством страны.

В Международный центр судебного преследования за преступление агрессии (ICPA) входят прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда (МУС).

Центр проведет расследование и соберет доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который привлечет к ответственности кремлевских чиновников за развязывание войны против Украины.