В ФРС считают, что восстановление рынка труда в США займет несколько лет

Возвращение рынка труда в США на уровень, достигнутый в начале января 2020 года, займет несколько лет, хотя падение по ряду показателей оказалось не таким сильным, как ожидалось в начале пандемии. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

«С самого начала пандемии у нас вызывали беспокойство ее долгосрочные последствия для рынка труда, — сказал он. — Длительное отсутствие работы может причинить серьезный ущерб жизни человека, одновременно разрушая экономический потенциал страны. Как показывает прошлый опыт, восстановление может занять годы».

Как отметил Пауэлл, сокращение уровня безработицы до 6,3% в январе 2021 года по сравнению с 14,8% в апреле 2020 года, когда количество людей, потерявших работу, достигло максимума за весь период пандемии, превзошло ожидания ФРС. При этом он отметил, что данный показатель все еще остается слишком высоким по сравнению с цифрой 3,5% до пандемии. Целью долгосрочной монетарной политики фонда, отметил Пауэлл, будет возвращение к данному уровню.

В то же время, указал он, судить о состоянии рынка труда лишь по этим цифрам нельзя. Среди оставшихся без работы велика доля людей, которые покинули рынок труда на долгое время или навсегда. Особенно пандемия ударила по занятости меньшинств. Сокращение низкооплачиваемых рабочих мест в сравнительном отношении оказалось в три раза сильнее, чем высокооплачиваемых.(ТАСС)