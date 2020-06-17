В ФРГ разрешены клинические испытания на добровольцах вакцины против коронавируса

Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая компания CureVac получила разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах возможной вакцины против коронавируса. Об этом сообщил в среду Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

«Выдача разрешения является результатом тщательного анализа потенциальных рисков при использовании вакцины-кандидата», — говорится в сообщении регулятора. Сначала предусматривается участие в испытаниях около 168 человек, из которых 144 будут привиты. На следующей фазе — в случае положительных результатов — участвовать в экспериментах уже будут несколько тысяч человек.

«Испытания вакцины-кандидата на людях является важным этапом на пути к допуску безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 для населения Германии и за ее пределами», — отмечается в сообщении института.

Как отмечает регулятор, это 11-е по счету в мире разрешенные клинические испытания вакцины против COVID-19. Институт имени Эрлиха исходит из того, что дальнейшая фаза клинических испытаний вакцины-кандидата в Германии «начнется в ближайшие месяцы».(ТАСС)