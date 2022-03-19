Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 19 марта заявил о возможных проблемах с газоснабжением Германии следующей зимой.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал он в эфире радиостанции  Deutschlandfunk.

Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятия может привести к пагубному влиянию на другие сферы.

Ранее в этот день глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал пока не вводить новые санкции против России, особенно в отношении российского газопровода «Северный поток – 1». Он отметил, что уже объявленные меры могут негативно сказаться и на Германии, в частности привести к значительному повышению цен (iz. ru)

3 марта Хабек сказал, что Берлин отчасти ощущает влияние антироссийских санкций на немецкую экономику. Он подчеркнул, что газовый экспорт из России должен быть замещен, сейчас проводится работа над этим вопросом (iz.ru)
image
(Пока оценок нет)