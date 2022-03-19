Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 19 марта заявил о возможных проблемах с газоснабжением Германии следующей зимой.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятия может привести к пагубному влиянию на другие сферы.

Ранее в этот день глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал пока не вводить новые санкции против России, особенно в отношении российского газопровода «Северный поток – 1». Он отметил, что уже объявленные меры могут негативно сказаться и на Германии, в частности привести к значительному повышению цен (iz. ru)