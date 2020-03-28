В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано 90 млн. манатов

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом к настоящему времени собрано 90 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я рад, что за короткий период в этот Фонд были пожервованы большие средства. Когда был создан Фонд, из резервного фонда президента было выделено 20 млн манатов. Не прошло и 10 дней, а уже вчера мне сообщили, что в Фонде собрано 90 млн манатов», — заявил Алиев на встрече с персоналом больницы «Новая клиника», открытие которой состоялось в субботу.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.

Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий, направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.