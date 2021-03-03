В Физули обнаружены брошенная противником военная техника и боеприпасы

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия, направленные на выявление брошенных армянской армией боеприпасов.

Об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Физулинского райотдела полиции регулярно проводят рейды на служебной территории, осматривают места, в которых когда-то располагались окопы и склады вражеской армии.

В ходе очередных таких мероприятий были обнаружены и изъяты 2 зенитно-ракетных комплекса «Игла-С», 4 автомата, 7 различных видов гранат, 1 Карбонитное ружье, 1 противотанковый гранатомет, более 19 тысяч патронов различного калибра, 144 вида различных снарядов и патронных обойм.