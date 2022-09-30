30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Физулинского района подорвались на мине Амид Асадов, 1986 года рождения и Черкез Гулузаде, 2007 года рождения.

Как сообщили АПА в прокуратуре Физулинского района, что проведенными расследованиями установлено, что Амид Асадов и Черкез Гулузаде погибли в результате падения на мину в селе Верхняя Дилагарда Физулинского района.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия и трупов, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.