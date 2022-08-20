Первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.

Турецкую делегацию на встрече возглавит пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Предполагается, что в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведывательной организации.

Трехсторонний меморандум был подписан 28 июня 2022 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В рамках меморандума Турция, Финляндия и Швеция заявили о своей приверженности принципам и ценностям, изложенным в Вашингтонском договоре. Одним из самых фундаментальных элементов альянса является полная солидарность и сотрудничество в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, представляющего прямую угрозу национальной безопасности государств-членов, а также международному миру и стабильности

Финляндия и Швеция, как будущие союзники по НАТО, обязались полностью поддерживать Турцию в борьбе со всеми угрозами ее национальной безопасности.

В рамках договоренностей Финляндия и Швеция не будут поддерживать PYD/YPG и организацию, определяемую как FETÖ. Турция также полностью поддерживает Финляндию и Швецию в борьбе со всеми угрозами их национальной безопасности.

Для реализации этих шагов Турция, Финляндия и Швеция создадут Постоянный совместный механизм с участием экспертов министерств иностранных дел, внутренних дел и юстиции, разведывательных служб и органов безопасности.

Кроме того, в Трехстороннем меморандуме Финляндия и Швеция подтвердили отсутствие эмбарго на поставки оружия Турции и заявили, что будут действовать в солидарности и сотрудничестве с Турцией в этом вопросе.