«В Европе заговорили об отказе от российского газа, но о замене его газом из Норвегии, США или Азербайджана — речи нет»

Похоже, именно дело Алексея Навального оборачивает вспять почти решенный вопрос о завершении прокладки «Северного потока-2». Против уже выступают и прежде рьяные сторонники — представители руководства ФРГ и Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток-2». «Считаю это позитивным, поскольку я на протяжении всего времени была против «Северного потока-2», — сказала она, комментируя высказывания немецких политиков о возможности остановить проект из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Как передает ТАСС, глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: «Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию». Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер «присоединилась к словам» главы МИД. Но вот глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.

Но уже возникает вопрос о возможной альтернативе — ведь в газе ЕС все равно нуждается.

Например, как отмечает «Московский Комсомолец», западные противники «Северного потока-2» (СП-2) перешли от политического прессинга нового российского экспортного маршрута к предложению конкретных альтернативных проектов, способных вступить в борьбу за поставку «голубого топлива» в европейские страны. Польша уже пообещала обеспечить ЕС энергоресурсами через трубопровод Baltic Pipe, который должен связать морские месторождения Норвегии с европейскими государствами. Конкуренцию СП-2 также могут обеспечить Трансанатолийский трубопровод TANAP, и Трансадриатический газопровод (TAP), по которым потребителям Старого Света смогут поставлять «голубое топливо» из Ближнего Востока и прикаспийских регионов, в первую очередь, из Азербайджана. Также сжиженный газ (СПГ) в Европу готовы поставлять США и Катар.

Интересно, насколько высока вероятность таких альтернатив «Северному потоку-2»? Или все же, несмотря на весь нынешний шум, «Северный поток-2» все-таки будет воплощен?

Своим мнением на сей счет поделились с # аналитики из стран ЕС.

Алекс Григорьевс, латвийский эксперт, независимый журналист:

— История «Северного потока», и, в особенности, «Северного потока-2» это история неспособности западноевропейской демократии противостоять гибридной войне России против этой самой демократии. Одновременно это история позора западноевропейской социал-демократической элиты во главе с бывшем канцлером Германии Герхардом Шредером. Но это история не только про Шредера, а и про скандинавских социал-демократов. Это также история про глубинное проникновение российских спецслужб в политическую и бизнес-элиту Германии. Все это прекрасно описано датским журналистом Jens Hovsgaard в его книге о «Северном потоке».

Именно из-за мягкотелости стран ЕС в противостоянии России я достаточно скептически отношусь к нынешним попыткам оставить газопровод незавершенным, хотя это было бы единственно правильным решением. ЕС потребляет достаточно российского газа, и диверсификация источников природного газа, в том числе включающая азербайджанский и другой газ, использующих азербайджанскую инфраструктуру, была бы правильным решением. Но это решение столкнется с противодействием пророссийского лобби. Я надеюсь, что в этот раз это лобби потерпит поражение, но предыдущий опыт подсказывает, что вряд ли это случится.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Действительно, в Европе заговорили о том, что может надо совсем отказаться от российского газа, но о замене его другим газом — из Норвегии, США или Азербайджана — речи в Европе нет.

На всю катушку разворачивается «зелёная революция», на полном серьезе обсуждается вариант совсем отказаться от закупок природного и сжиженного газа, так же, как и требуют как можно скорее отказаться от угля, нефти и атома.

Соседние страны Евросоюза не верят своим ушам, Европа всегда была примером прагматизма и конструктивного бизнеса. Но сегодня в Евросоюзе царят утопизм и идеология. Поэтому я считаю, что от срыва проекта «Северный поток-2» пострадают все — и рынок потребителей, и производители газа.