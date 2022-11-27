Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер выступил за укрепление европейской солидарности в вопросах приема беженцев с Украины предстоящей зимой. Свою точку зрения он высказал в воскресенье в интервью газете BILD am Sonntag.

Вебер отметил, что если наплыв украинских беженцев увеличится нынешней зимой, то «Западной Европе придется взять на себя больше ответственности». «Этот беспрецедентный вызов должен быть решен всеми странами ЕС в духе солидарности», — утверждал он.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подчеркнула, что украинцы имеют одинаковый доступ к социальным системам на всей территории ЕС. «В последние девять месяцев беженцы с Украины в основном уезжали туда, где у них есть друзья или семья, свою роль также сыграла близость к родине и знакомство с культурой», — сказала она, указав, что солидарность между странами ЕС не нарушена. «Государства-члены, у которых еще есть потенциал, явно наращивают свои усилия, чтобы помочь государствам-членам, которые находятся на пределе возможностей», — резюмировала еврокомиссар.

Эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус заявил газете, что украинским беженцам гораздо сложнее закрепиться во Франции, чем в Германии. «Франция платит меньше денег беженцам, и очень сложно снять квартиру, заплатить высокий залог», — заметил он. Если бы Франция, Италия или Испания приняли бы столько же людей, сколько, например, Чехия, «ситуация была бы совершенно иной», заключил эксперт. (ТАСС)

