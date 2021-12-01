В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел вечер памяти «Bu dünyada izim qalacaq» («В этом мире останется мой след»), посвященный заслуженному деятелю искусств Наиле Мирмамедли, сообщает #.

Гости и участники мероприятия говорили о жизни и творчестве композитора, а коллеги по цеху поделились воспоминаниями о ней.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал о творческой деятельности Наили Мирмамедли за время ее недолгого пребывания на посту первого руководителя культурно-творческого центра руководимого им ВУЗа.

Ректор подчеркнул, что деятельность широкого диапазона Наили Мирмамедли отличалась оригинальностью.

Народный поэт Баба Везироглу рассказал о творческом пути Наили Мирмамедли, назвав ее истинной патриоткой своей страны.

Проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова коснулась человеческих качеств Наили Мирмамедли, расскала, что с композитором ее связывала дружба длинною в 15 лет.

Наиля Мирмамедли является автором множества произведений на военно-патриотическую тематику, а также композиций, посвященных великой победе Азербайджана в освободительной войне в Карабахе.

«Мне удалось завоевать уважение народа по крупицам, я была очень искренней, доброй по отношению к нему, и поэтому меня любят», — объясняла композитор всенародную любовь, которую ей посчастливилось испытать.