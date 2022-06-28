Очередная встреча министров иностранных дел в рамках трехстороннего формата сотрудничества Турция-Иран-Азербайджан пройдет в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции сообщил, что стороны хотят провести встречу в этом году. Однако точную дату встречи он не назвал.

Подчеркнув необходимость совместных усилий Турции и Ирана в сфере экологии, дипломат отметил, что встретятся эксперты двух стран.

Чавушоглу добавил, что Турция имеет глубокие и исторические связи с Ираном, и они намерены расширять эти связи во всех областях и развивать их таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам.