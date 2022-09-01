В этом году несколько абитуриентов, набравших более 500 баллов в I и IV группах специальностей, не смогли поступить в вузы.

Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что для IV группы специальностей это естественно, так как абитуриент указывает всего одно место по медицинской специальности, поэтому не может поступить в вуз.

«Но в этом году в АМУ открылись новые специальности с низким проходным баллом. Если бы указанные абитуриенты выбрали эти специальности, они не остались бы в стороне. Отрадно, что в этом году в Бакинском Государственном университете открылась специальность «биотехнология» и конкурс там был высоким, а проходной балл – на уровне АМУ. Это говорит о том, что наша молодежь проинформирована о современных специальностях и делает правильный выбор».