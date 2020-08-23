В ЕС заявили, что не намерены превращать Беларусь «во вторую Украину»

ЕС не имеет намерений превращать Беларусь «во вторую Украину», а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Беларуси выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Pais

«Случай Беларуси не сравним со случаем Украины. Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Беларусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Беларусь во вторую Украину», — заявил Боррель.

«Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны… Сегодняшняя проблема беларусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и которые, мы, поэтому, будем поддерживать» — отметил он.