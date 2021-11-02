В Европейском Союзе призвали российские власти расследовать случаи предполагаемой торговли европейскими COVID-сертификатами на русскоязычных площадках в даркнете, пишет агентство РБК во вторник, 2 ноября. В российском представительстве Евросоюза в ответ на запрос издания заявили, что очень серьезно относятся к сообщениям о возможных случаях мошенничества, и напомнили о запрете фальсификации документов, включая российские QR-коды и европейские цифровые сертификаты о вакцинации.

Накануне РБК со ссылкой на российскую IT-компанию «Лаборатория Касперского» сообщило о продаже в теневом сегменте интернета европейских сертификатов вакцинации. В объявлениях на русском и английском языках мошенники обещают внести сведения о клиенте в европейскую базу данных и присвоить ему европейский QR-код о пройденной вакцинации, пишет издание. По его данным, потенциальным клиентам предлагают выбрать страну вакцинации (одно из государств Восточной Европы) и препарат (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna).

Средняя стоимость таких услуг составляет 300 долларов США, а оплата за поддельные сертификаты вакцинации принимается в том числе в криптовалюте. (DW)